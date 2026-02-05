Duna, un prodotto di Stripe Veterans, raccoglie 30 milioni di euro in un round di finanziamento di serie A condotto da CapitalG per risolvere l'identità commerciale per Internet

Duna, la fintech per l'identità fondata da due studenti di Stripe, oggi ha annunciato un round di finanziamento di serie A da 30 milioni di euro condotto da CapitalG, il fondo di crescita indipendente di Alphabet. Al round di finanziamento hanno partecipato anche gli investitori esistenti Index Ventures, Puzzle Ventures e il Presidente di Snowflake Frank Slootman.

La società, con sede in Germania e nei Paesi Bassi, è stata lanciata nel 2023 da Duco van Lanschot, già responsabile di Benelux e DACH presso Stripe per tre anni, e David Schreiber, che per Stripe ha diretto per sei anni la business unit globale più grande dell'azienda, compresa la principale piattaforma di pagamento con carta.

