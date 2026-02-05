Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Duna, un prodotto di Stripe Veterans, raccoglie 30 milioni di euro in un round di finanziamento di serie A condotto da CapitalG per risolvere l'identità commerciale per Internet

AA

Duna, la fintech per l'identità fondata da due studenti di Stripe, oggi ha annunciato un round di finanziamento di serie A da 30 milioni di euro condotto da CapitalG, il fondo di crescita indipendente di Alphabet. Al round di finanziamento hanno partecipato anche gli investitori esistenti Index Ventures, Puzzle Ventures e il Presidente di Snowflake Frank Slootman.

La società, con sede in Germania e nei Paesi Bassi, è stata lanciata nel 2023 da Duco van Lanschot, già responsabile di Benelux e DACH presso Stripe per tre anni, e David Schreiber, che per Stripe ha diretto per sei anni la business unit globale più grande dell'azienda, compresa la principale piattaforma di pagamento con carta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

melissasobel@capitalg.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario