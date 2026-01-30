Dreamstime aggiunge altre dieci versioni linguistiche, raggiungendo un totale di 23

Giornale di Brescia
Dreamstime , la comunità di stock fotografico più grande al mondo, ha annunciato oggi l'aggiunta di nuove versioni linguistiche: ceco , giapponese , coreano , hindi , turco , indonesiano , danese e norvegese , per ampliare la sua portata globale e fornire un'esperienza digitale più completa. Prossimamente verranno lanciate le versioni ebrea e araba.

Punti cruciali:
Dreamstime amplia la gamma linguistica a 23 versioni, aumentando la portata e l'accessibilità a livello globale
La traduzione basata sull'IA migliora la rilevanza della ricerca, l'integrazione e la scoperta culturale.

Con miliardi di nuove pagine e copertura in quasi ogni Paese del mondo in lingue native, ufficiali o molto usate, questo è il lancio più prolifico di Dreamstime nei suoi 25 anni di storia.

