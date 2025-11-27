Giornale di Brescia
Business Wire

Deetken Impact rafforza la propria leadership nei finanziamenti per il clima con l'adesione del Canada al Fondo inclusivo per l'azione climatica

Deetken Impact, un'impresa canadese di investimento ad impatto sociale, è orgogliosa di collaborare con il governo canadese e di annunciare il proprio impegno di 106 milioni di dollari canadesi nel nuovo Fondo inclusivo per l'azione climatica (ICAF), uno strumento di finanziamento misto da 300 milioni di dollari USA che mobiliterà capitali per iniziative di finanziamento climatico in America Latina e nei Caraibi (LAC).

Annunciato in occasione della 30 a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30) a Belém, in Brasile, dall'onorevole Julie Dabrusin, ministro dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici del Canada, l'ICAF contribuirà significativamente alle economie sostenibili e resilienti al clima nell'America Latina e nei Caraibi attraverso la fornitura strategica di capitali e assistenza tecnica ad aziende e a progetti che promuovono la mitigazione e l'adattamento climatico in settori chiave quali l'energia pulita, l'agricoltura sostenibile e l'agroforestazione, e la finanza verde.

