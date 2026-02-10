Dealroom e NATO Innovation Fund: le start-up europee per la difesa, la sicurezza e la resilienza superano ogni record con 8,7 miliardi di dollari raccolti nel 2025

Un nuovo report esclusivo stilato da Dealroom e dal NATO Innovation Fund mostra che le start-up europee del settore DSR (difesa, sicurezza e resilienza) si sono assicurate un finanziamento record di 8,7 miliardi di dollari in venture capital nel 2025.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260209428218/it/

Amalia Kontesi

amalia@nif.fund





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire