Cyclic Materials si aggiudica un finanziamento di serie C da 75 milioni di dollari mirato ad accelerare la fornitura locale e resiliente di terre rare su scala globale

Cyclic Materials oggi ha reso noto di aver chiuso (con eccesso di sottoscrizioni) un round di investimento azionario di serie C del valore di 75 milioni di dollari USA, il più cospicuo alla data odierna, finalizzato ad ampliare le operazioni negli Stati Uniti e in Europa e ad accelerare le attività di ricerca e sviluppo in Canada.

Cyclic Materials’ Mesa, Arizona site, the very first scale-up of a commercial plant for recycling and local production of rare earths in the US, with a focus on heavy and light rare earth magnets.

Il riciclo dei prodotti a fine vita (EOL) contenenti magneti e degli scarti di produzione di magneti rappresenta il modo più rapido per la fabbricazione di elementi di terre rare (REE) per magneti nei paesi occidentali, e può fornire un accesso unico agli elementi di terre rare pesanti, assai meno comunemente disponibili nei giacimenti minerari del mondo occidentale.

