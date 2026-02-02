Giornale di Brescia
Current Chemicals debutta come produttore indipendente di materiali speciali, basandosi su 75 anni di tradizione GE con il sostegno di Momentum Global Ventures

Oggi segna il debutto di Current Chemicals, Inc. (CCI) produttore statunitense di materiali speciali totalmente indipendente. Con il sostegno dell'investitore strategico Momentum Global Ventures, CCI sta tracciando un nuovo percorso ambizioso come partner affidabile per l'innovazione dei materiali, la chimica personalizzata e la produzione statunitense a valle di terre rare e materiali critici.

La collaborazione tra la statunitense CCI e l'olandese Momentum Global Ventures riflette un rafforzamento del sodalizio transatlantico in un momento critico per le catene di approvvigionamento globali. Questa collaborazione sottolinea un impegno condiviso nell'infrastruttura dei materiali sicura, affidabile e basata sull'innovazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Bill Cohen
inquiry@currentchemicals.com



