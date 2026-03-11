Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Curatis e Neupharma annunciano un accordo di licenza esclusiva per sviluppare e commercializzare corticorelin (C-PTBE-01) per il trattamento dell'edema cerebrale peritumorale in Giappone

AA

Curatis Holding AG (SIX: CURN) e Neupharma Co., Ltd. (“Neupharma”), azienda farmaceutica giapponese specializzata in malattie oncologiche, autoimmuni, polmonari e cardiache, oggi annuncia la firma di un accordo esclusivo di licenza e sviluppo per corticorelin (C-PTBE-01) in Giappone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Patrick Ramsauer, CFO
Tel.: +41 61 927 8777
ir@curatis.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario