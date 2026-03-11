Curatis e Neupharma annunciano un accordo di licenza esclusiva per sviluppare e commercializzare corticorelin (C-PTBE-01) per il trattamento dell'edema cerebrale peritumorale in Giappone

Curatis Holding AG (SIX: CURN) e Neupharma Co., Ltd. (“Neupharma”), azienda farmaceutica giapponese specializzata in malattie oncologiche, autoimmuni, polmonari e cardiache, oggi annuncia la firma di un accordo esclusivo di licenza e sviluppo per corticorelin (C-PTBE-01) in Giappone.

Patrick Ramsauer, CFO

Tel.: +41 61 927 8777

ir@curatis.com





