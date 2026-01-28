CSG riconosciuta nelle relazioni stilate da analisti affidabili in diverse categorie per CPQ, monetizzazione e gestione dei partner digitali
I fornitori di servizi di comunicazione (CSP) sono sotto pressione per semplificare la complessità, monetizzare nuovi servizi e realizzare esperienze di cui i clienti si fidano con rapidità e precisione. Per riuscire nell'intento, i CSP hanno bisogno di partner in grado di trasformare la monetizzazione digitale e fisica in un vantaggio competitivo, non solo una funzione di back-office.
Nell'ultimo anno, CSG ® (NASDAQ: CSGS) ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie da parte di società di analisi leader nel settore per aver fatto esattamente quello. Per CSG, questi riconoscimenti rafforzano un ruolo di partner di fiducia per i CSP che intendono muoversi rapidamente, sbloccare nuovi flussi di ricavi e modernizzare il loro nucleo con piattaforme specifiche per le telecomunicazioni, basate sull'intelligenza artificiale e create per la complessità del mondo reale.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260127567548/it/
Kristine Østergaard
Pubbliche Relazioni
+44 (0)79 2047 7204
kristine.ostergaard@csgi.com
John Rea
Relazioni con gli investitori
+1 (210) 687-4409
john.rea@csgi.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato