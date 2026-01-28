Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

CSG riconosciuta nelle relazioni stilate da analisti affidabili in diverse categorie per CPQ, monetizzazione e gestione dei partner digitali

AA

I fornitori di servizi di comunicazione (CSP) sono sotto pressione per semplificare la complessità, monetizzare nuovi servizi e realizzare esperienze di cui i clienti si fidano con rapidità e precisione. Per riuscire nell'intento, i CSP hanno bisogno di partner in grado di trasformare la monetizzazione digitale e fisica in un vantaggio competitivo, non solo una funzione di back-office.

Nell'ultimo anno, CSG ® (NASDAQ: CSGS) ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie da parte di società di analisi leader nel settore per aver fatto esattamente quello. Per CSG, questi riconoscimenti rafforzano un ruolo di partner di fiducia per i CSP che intendono muoversi rapidamente, sbloccare nuovi flussi di ricavi e modernizzare il loro nucleo con piattaforme specifiche per le telecomunicazioni, basate sull'intelligenza artificiale e create per la complessità del mondo reale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kristine Østergaard
Pubbliche Relazioni
+44 (0)79 2047 7204
kristine.ostergaard@csgi.com

John Rea
Relazioni con gli investitori
+1 (210) 687-4409
john.rea@csgi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario