CSG annuncia il rinnovo del contratto con DISH Network

AA

CSG ® (NASDAQ: CSGS) ha annunciato oggi l'estensione pluriennale del contratto con DISH Network per continuare a promuovere un servizio clienti del massimo livello. Per 45 anni, DISH ha consentito alle comunità di tutta la nazione di connettersi tra loro, passando dall'essere un pioniere dei satelliti a un leader diversificato in ambito di connettività. Per gran parte di questo percorso, CSG è stato un facilitatore affidabile e continuerà ad aiutare DISH a sostenere i propri clienti fino al 2030.

"CSG ha svolto un ruolo fondamentale nel modo in cui DISH serve i clienti" ha affermato John Swieringa, Presidente, Technology e Chief Operating Officer, DISH. "La nostra collaborazione con CSG continuerà a garantirci la flessibilità e la velocità di cui abbiamo bisogno per offrire esperienze eccezionali adatte ai nostri clienti."

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

