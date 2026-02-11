Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Corpay Cross-Border proroga la partnership esclusiva con LIV Golf

AA

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), una delle principali imprese internazionali nel settore dei pagamenti aziendali, oggi ha annunciato che il suo business Cross-Border ha siglato un accordo pluriennale per estendere la sua esclusiva collaborazione di successo con LIV Golf come fornitore ufficiale di servizi di cambio (FX) aziendali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260211447808/it/

Fin dal 2024 Corpay Cross-Border fornisce a LIV Golf una gamma di soluzioni per i pagamenti in valuta estera. Grazie a questa proroga pluriennale, la Lega continuerà ad avvantaggiarsi delle soluzioni integrate Corpay per la gestione del rischio valutario e della sua pluripremiata piattaforma di pagamenti globali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente Corpay
Brad Loder
Direttore marketing
Soluzioni Corpay Cross-Border
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Referente LIV Golf
Cathy Hebert
media@livgolf.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario