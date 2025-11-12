Corpay Cross-Border nominata Official Foreign Exchange Partner di BLAST

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi ha annunciato che la sua attività Cross-Border ha firmato un accordo pluriennale con BLAST, società globale di intrattenimento competitivo con la missione di presentare al mondo un intrattenimento grandioso, portando gli e-sport, i videogiochi e altri nuovi formati competitivi al prossimo livello. Secondo i termini dell'accordo, Corpay sarà Official Foreign Exchange Partner (Partner ufficiale per il cambio valuta) di BLAST.

Grazie alla collaborazione, BLAST potrà utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross-Border per aiutare a ridurre i costi del cambio valuta nelle proprie operazioni giornaliere.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251112569668/it/

Corpay - Contatto per i media:

Brad Loder

Direttore del Marketing

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire