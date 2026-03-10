Giornale di Brescia
Corpay Cross-Border nominata fornitore ufficiale di servizi di cambio valuta del Campionato mondiale ABB FIA Formula E

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi ha annunciato che la sua attività Cross-Border ha stretto una collaborazione con Formula E, il primo Campionato mondiale FIA per auto elettriche e uno sport certificato B Corp. Secondo i termini dell'accordo, Corpay diventa il fornitore esclusivo e ufficiale di cambio valuta del Campionato mondiale ABB FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) Formula E.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310916993/it/

Il Campionato mondiale ABB FIA Formula E porta l'emozione delle corse nel centro di alcune delle città più iconiche al mondo, offrendo una piattaforma di sport motoristici d'elite per i produttori automobilistici mondiali leader nel settore, per accelerare l'innovazione dei veicoli elettrici con la gara GEN3 Evo che continua a stabilire un nuovo punto di riferimento come la monoposto FIA dall'accelerazione più rapida, che accelera da 0 a 60 mph in un incredibile 1,82 secondi.

