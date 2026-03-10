Cooler Master si aggiudica quattro iF Design Awards 2026 per l'innovazione del design di PC

Cooler Master, un leader globale in componenti di PC e soluzioni di lifestyle tecnologico, oggi ha annunciato che quattro dei suoi prodotti hanno ricevuto l'iF DESIGN AWARD 2026, uno dei più prestigiosi riconoscimenti conferiti ogni anno da iF Design ad Amburgo, Germania.

Cooler Master's winning iF designs: MasterFran A120, MasterFrame 360 Panorama, COSMOS Alpha and Custom GPU Fan Cooling Kit.

Il premio riconosce lo straordinario livello raggiunto da design e dall'innovazione dei prodotti, nonché dall'esperienza dell'utente. Per Cooler Master, il premio sottolinea una filosofia del design che abbina prestazioni tecnologiche e creatività incentrata sul costruttore.

I prodotti premiati comprendono COSMOS Alpha, MasterFrame 360 Panorama, Custom GPU Fan Cooling Kit e MasterFan A120, ciascuno rappresentante una dimensione diversa dell'approccio al design di Cooler Master, da un'architettura modulare della scocca a una progettazione termica avanzata.

