Convera nomina Meaghan Riley, un leader del settore, direttrice commerciale per scalare la crescita commerciale ed espandere le opportunità di realizzare ricavi

Convera , un leader mondiale nel settore dei pagamenti commerciali, annuncia la nomina di Meaghan Riley a direttrice commerciale; questa scelta si inserisce nella traiettoria di crescita di Convera, che continua a espandersi in nuovi mercati e a cogliere opportunità scalabili di realizzare ricavi in varie aree geografiche e settori. Prima di unirsi a Convera, Meaghan ha ricoperto il ruolo di direttrice operativa presso Google Cloud North America, dove ha guidato una profonda trasformazione della strategia go-to-market e lanciato segmenti ad alta crescita.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260129921042/it/

Meaghan Riley, Chief Commercial Officer, Convera

“La straordinaria carriera di Meaghan e la sua storia comprovata di risultati positivi apportano un’esperienza eccezionale e competenze uniche che rafforzeranno il nostro gruppo dirigente in questo momento cruciale del cammino di Convera”, commenta Patrick Gauthier, CEO Convera.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260129921042/it/

pr@convera.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire