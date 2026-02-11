Giornale di Brescia
Consulenza sull'intelligenza artificiale agentica: Sia accelera il suo sviluppo con oltre 400 agenti nel suo Agent Store

Sia, un gruppo di consulenza internazionale specializzato in strategia, gestione e IA, ha raggiunto un traguardo nel suo percorso di IA agentica. Nata nell'era digitale, l'azienda ora utilizza le competenze di più di 3.000 consulenti in 19 Paesi per aiutare le organizzazioni a scalare la trasformazione basata sull'IA.

Dalla GenAI a un Agent Store per le industrie e le funzioni di IA

Dopo aver presentato la sua piattaforma di IA generativa ai clienti nel giugno 2023, l'azienda ha annunciato il lancio del suo Agent Store nel settembre 2025.

Realizzato con l'approccio learn-by-design, l'Agent Store di Sia è passato da 50 agenti di IA a oltre 400 disponibili per la consulenza diretta, con oltre una dozzina di prodotti minimi realizzabili pronti per la dimostrazione.

