Conga conclude l'acquisizione del business B2B di PROS

Conga , leader nell’innovazione basata sull’IA per la configurazione, il prezzo e l'offerta (CPQ), la gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM) e l'automazione dei documenti ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione del business B2B di PROS Holdings, Inc (“PROS”) da alcuni fondi d’investimento affiliati a Thoma Bravo, la più grande società di investimento al mondo focalizzata sul software.

Questa operazione unisce due leader del settore per aiutare le imprese a massimizzare i ricavi, ridurre i rischi e migliorare la redditività. Grazie all’integrazione di capacità di ottimizzazione dei prezzi basata sull’IA, la configurazione, la preventivazione e la gestione dei contratti, la nuova società crea una piattaforma enterprise differenziata che collega l’intera catena commerciale e consente un’orchestrazione completa dei ricavi, dal prezzo alla firma del contratto.

Il team di leadership ampliato di Conga continuerà a essere guidato dall’amministratore delegato Dave Osborne.

“Per operare come imprese connesse e intelligenti, le aziende hanno bisogno di una catena commerciale che mantenga tutti nella stessa direzione", ha dichiarato Osborne. "Unendo Conga e PROS B2B, stiamo collegando prezzi, preventivi e contratti, permettendo ai team di lavorare basandosi su informazioni e raccomandazioni condivise, di rimanere allineati e di snellire il percorso dalla decisione all’esecuzione".

“Guardando al futuro, ci concentriamo sull’integrazione delle due aziende in modo ponderato e rapido, ponendo a guida la continuità per i clienti e l’innovazione. Condivideremo ulteriori dettagli al Conga Connect a marzo, ad Orlando. Speriamo di vedervi lì”.

Questa conclusione segna un nuovo capitolo per Conga e i suoi clienti.

Combinazione guidata dal mercato: Guidati dalle richieste del mercato, due leader di settore si uniscono per offrire soluzioni connesse e best-of-breed nell'ambito del commercio e della contrattualistica, fornendo alle imprese maggiore libertà di scelta e controllo su cosa adottare e su come espandersi.

Crescita su larga scala: l'acquisizione amplia le opportunità di crescita di Conga, rafforzando la sua base di oltre 10.000 clienti e più della metà delle aziende della Fortune® 100.

Impatto significativo sui clienti: le competenze complementari di Conga e PROS B2B aiutano i clienti a collegare prezzi, preventivi e contratti, offrendo un percorso più chiaro dalla proposta all'impegno.

Continuità per i clienti: i clienti continueranno a ricevere supporto coerente e di alta qualità durante l'integrazione e anche oltre.

Il business PROS Travel non è incluso in questa operazione e resterà un’entità separata e autonoma nel portafoglio di Thoma Bravo.

Per saperne di più sulle soluzioni integrate e sul futuro del commercio e della contrattualistica, registrati a Conga Connect, 9-11 marzo ad Orlando .

Informazioni su Conga

Conga collabora con aziende di spicco di tutto il mondo per accelerare il loro percorso per diventare un'attività più connessa e intelligente. Conga porta le funzionalità Configura, Prezzo, Preventivo, Gestione del ciclo di vita dei contratti e Automazione dei documenti su un un'unica piattaforma aperta che funziona con qualsiasi ERP, CRM e Cloud. Alimentata da un modello di dati unificati e intelligenza artificiale progettata appositamente, Conga aiuta le aziende a ottenere un vantaggio unico, realizzato su una connessione ininterrotta, un'intelligenza azionabile e una crescita scalabile.

Conga offre un vantaggio a oltre 10.000 clienti e 6,4 milioni di utenti in tutto il mondo. Ogni anno, con Conga vengono generati più di 7 milioni di contratti e 46 milioni di preventivi. Visitate conga.com per maggiori informazioni.

