Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Conclusa l'acquisizione di MB Elettronica da parte di Scanfil

AA

L'acquisizione dell'azienda italiana MB Elettronica (“MB”) di Cortona, in Toscana, da parte della finlandese Scanfil è stata finalizzata.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260122720424/it/

L'acquisizione dell'azienda italiana MB Elettronica (“MB”) di Cortona, in Toscana, da parte della finlandese Scanfil è stata finalizzata.

L'acquisizione dell'azienda italiana MB Elettronica (“MB”) di Cortona, in Toscana, da parte della finlandese Scanfil è stata finalizzata.

Insieme, Scanfil e MB costituiscono un importante attore europeo nel mercato EMS, con una presenza globale di 16 stabilimenti in quattro continenti. MB gestisce quattro stabilimenti in Italia (oltre a Cortona, anche due in lombardia e 1 a L’Aquila) e impiega circa 500 persone che continueranno a ricoprire i loro attuali ruoli come parte di Scanfil, aumentando il numero di dipendenti di Scanfil a oltre 4.700.

MB e Scanfil dispongono di un’offerta di soluzioni e di una base clienti complementari, il che crea significative opportunità di cross-selling. MB aggiunge nuovi clienti industriali alla base clienti di Scanfil, consentendo loro di beneficiare delle capacità produttive globali di Scanfil. MB vanta competenze e relazioni significative con i clienti, tra l'altro, nei settori Aerospace & Defense , Healthcare & Medtech e Transportation . Insieme, Scanfil e MB sono in grado di servire i propri clienti ancora meglio di prima, offrendo servizi di produzione in dieci paesi.

“Do il benvenuto a tutti i dipendenti e clienti di MB nella famiglia Scanfil in continua crescita. Insieme formiamo una potenza europea nel settore EMS con una forte presenza nell'Europa meridionale e nei settori dell’ Aerospace & Defense. Per i dipendenti di MB, un'azienda più grande crea nuove opportunità di carriera e di sviluppo personale. Per i clienti di MB, ciò significa un'offerta di servizi migliorata con capacità di produzione e consegna globali”, afferma Christophe Sut, CEO di Scanfil.

Scanfil in breve

Scanfil plc è il maggiore fornitore europeo quotato in borsa di servizi di produzione elettronica (EMS), con un fatturato di 780 milioni di euro nel 2024. L’azienda serve leader di settore a livello globale nei segmenti di clientela: Industriale , Energy & Cleantech e Medtech & Life Science . I servizi di Scanfil includono servizi di progettazione, produzione di prototipi, servizi di progettazione per la producibilità (DFM), sviluppo di test, servizi di supply chain e logistica, assemblaggio di circuiti stampati, produzione di sottosistemi e componenti, nonché servizi di integrazione di sistemi complessi. L'obiettivo di Scanfil è di accrescere il valore per i clienti migliorandone la competitività e diventando il loro principale partner nella supply chain e nella produzione a lungo termine a livello internazionale. Il rapporto con il cliente di più lunga data di Scanfil prosegue da oltre 40 anni. L’azienda dispone di capacità di fornitura a livello globale e di undici stabilimenti produttivi in quattro continenti.

Per ulteriori informazioni:

Christophe Sut, CEO
Tel. +46 721 51 75 02
christophe.sut@scanfil.com

Pasi Hiedanpää, Director, Investor Relations and Communications
Tel. +358 50 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario