Conclusa l'acquisizione di MB Elettronica da parte di Scanfil

L'acquisizione dell'azienda italiana MB Elettronica (“MB”) di Cortona, in Toscana, da parte della finlandese Scanfil è stata finalizzata.

Insieme, Scanfil e MB costituiscono un importante attore europeo nel mercato EMS, con una presenza globale di 16 stabilimenti in quattro continenti. MB gestisce quattro stabilimenti in Italia (oltre a Cortona, anche due in lombardia e 1 a L’Aquila) e impiega circa 500 persone che continueranno a ricoprire i loro attuali ruoli come parte di Scanfil, aumentando il numero di dipendenti di Scanfil a oltre 4.700.

MB e Scanfil dispongono di un’offerta di soluzioni e di una base clienti complementari, il che crea significative opportunità di cross-selling. MB aggiunge nuovi clienti industriali alla base clienti di Scanfil, consentendo loro di beneficiare delle capacità produttive globali di Scanfil. MB vanta competenze e relazioni significative con i clienti, tra l'altro, nei settori Aerospace & Defense , Healthcare & Medtech e Transportation . Insieme, Scanfil e MB sono in grado di servire i propri clienti ancora meglio di prima, offrendo servizi di produzione in dieci paesi.

“Do il benvenuto a tutti i dipendenti e clienti di MB nella famiglia Scanfil in continua crescita. Insieme formiamo una potenza europea nel settore EMS con una forte presenza nell'Europa meridionale e nei settori dell’ Aerospace & Defense. Per i dipendenti di MB, un'azienda più grande crea nuove opportunità di carriera e di sviluppo personale. Per i clienti di MB, ciò significa un'offerta di servizi migliorata con capacità di produzione e consegna globali”, afferma Christophe Sut, CEO di Scanfil.

Scanfil in breve

Scanfil plc è il maggiore fornitore europeo quotato in borsa di servizi di produzione elettronica (EMS), con un fatturato di 780 milioni di euro nel 2024. L’azienda serve leader di settore a livello globale nei segmenti di clientela: Industriale , Energy & Cleantech e Medtech & Life Science . I servizi di Scanfil includono servizi di progettazione, produzione di prototipi, servizi di progettazione per la producibilità (DFM), sviluppo di test, servizi di supply chain e logistica, assemblaggio di circuiti stampati, produzione di sottosistemi e componenti, nonché servizi di integrazione di sistemi complessi. L'obiettivo di Scanfil è di accrescere il valore per i clienti migliorandone la competitività e diventando il loro principale partner nella supply chain e nella produzione a lungo termine a livello internazionale. Il rapporto con il cliente di più lunga data di Scanfil prosegue da oltre 40 anni. L’azienda dispone di capacità di fornitura a livello globale e di undici stabilimenti produttivi in quattro continenti.

Per ulteriori informazioni:

Christophe Sut, CEO

Tel. +46 721 51 75 02

christophe.sut@scanfil.com

Pasi Hiedanpää, Director, Investor Relations and Communications

Tel. +358 50 378 2228

pasi.hiedanpaa@scanfil.com





