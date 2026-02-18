Concessa l'approvazione dell'FDA per la produzione commerciale nell'impianto Rezon Bio a Varsavia-Duchnice

Rezon Bio annuncia che il suo impianto di Varsavia-Duchnice ha ricevuto l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per la produzione commerciale di un biosimilare. È uno storico passo avanti nel continuo sviluppo della rete produttiva globale di Rezon Bio e riflette l'attenzione dell'azienda alla creazione di capacità solide, conformi e affidabili per supportare le terapie biologiche per i pazienti di tutto il mondo.

L'approvazione dell'FDA dell'impianto di Varsavia-Duchnice giunge a seguito di un processo completo di revisione e riflette la maturità dei sistemi di qualità, delle capacità tecniche e della preparazione operativa dell'impianto per la fornitura commerciale al mercato statunitense.

