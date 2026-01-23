Concept Medical annuncia l'arruolamento del primo paziente in STARS DAPT, il trial clinico randomizzato di valutazione del DES senza polimeri Abluminus NP

Concept Medical Inc. , un pioniere globale nella tecnologia innovativa del rilascio di farmaci, è lieta di annunciare il reclutamento dei primi pazienti nello studio clinico randomizzato controllato STARS DAPT ( ST -Segment Elevation Myocardial Inf A rction treated with a Polymer-Free Sirolimus-based Nanocarrie R Eluting Stent and a P2Y 12 inhibitor-based S ingle Antiplatelet Strategy after a Short Dual Antiplatelet Therapy versus conventional D ual A nti P latelet T herapy) (Infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST trattato con uno stent a nanoparticelle senza polimeri, medicato con sirolimus, e una strategia antiaggregante piastrinica singola basata su un inibitore P2Y12 dopo una doppia terapia antiaggregante piastrinica breve rispetto alla tradizionale doppia terapia antiaggregante piastrinica). Questo studio clinico segna un importante traguardo nella valutazione della tecnologia innovativa degli stent a rilascio di farmaco (DES) senza polimeri per il trattamento dei pazienti STEMI.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121565401/it/

Concept Medical announces first patient enrollment in the STARS DAPT randomized clinical trial evaluating Abluminus™ NP polymer-free DES

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121565401/it/

Contatto per i media:

pr@conceptmedical.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire