Clearwater Analytics lancia la piattaforma Transparent Risk per i mercati dell’energia elettrica e del gas all’E-world 2026

In occasione dell'E-world Energy & Water 2026, Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) presenterà CWAN Power and Gas, nuove funzionalità di gestione del rischio integrate in Beacon by CWAN, progettate per porre fine alla dipendenza del settore dai sistemi a “scatola nera”. Grazie a metodologie trasparenti e alla visibilità del codice sorgente, la piattaforma consente ai team di trading di convalidare e personalizzare in tempo reale i calcoli relativi a complessi strumenti finanziari legati al gas e all’energia elettrica. Presso lo stand 5A118 nel Padiglione 5 è possibile seguire dimostrazioni dal vivo.

La crescita delle rinnovabili, i flussi di gas naturale liquefatto e il mutamento delle condizioni macroeconomiche stanno ridefinendo i mercati dell’energia elettrica, aumentando sia la volatilità che le opportunità di investimento.

