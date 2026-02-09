Clearwater Analytics lancia la piattaforma Transparent Risk per i mercati dell’energia elettrica e del gas all’E-world 2026

In occasione dell'E-world Energy & Water 2026, Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) presenterà CWAN Power and Gas, nuove funzionalità di gestione del rischio integrate in Beacon by CWAN, progettate per porre fine alla dipendenza del settore dai sistemi a “scatola nera”. Grazie a metodologie trasparenti e alla visibilità del codice sorgente, la piattaforma consente ai team di trading di convalidare e personalizzare in tempo reale i calcoli relativi a complessi strumenti finanziari legati al gas e all’energia elettrica. Presso lo stand 5A118 nel Padiglione 5 è possibile seguire dimostrazioni dal vivo.

La crescita delle rinnovabili, i flussi di gas naturale liquefatto e il mutamento delle condizioni macroeconomiche stanno ridefinendo i mercati dell’energia elettrica, aumentando sia la volatilità che le opportunità di investimento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260209647488/it/

Referente per i media

Claudia Cahill , Direttrice comunicazioni e PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire