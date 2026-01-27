Giornale di Brescia
Clearwater Analytics integra l'IA nella piattaforma del rischio di Beacon per accelerare la convalida dei modelli e l'analisi dell'esposizione

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato le capacità innovative dell'IA agentica integrata in Beacon by CWAN, la sua piattaforma di rischio aziendale e di analisi quantitativa, permettendo ai team del rischio di accelerare la convalida dei modelli, l'analisi dell'esposizione e i processi decisionali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260127090114/it/

Mentre si intensifica l'esame normativo e la complessità dei portafogli raggiunge livelli senza precedenti, le piattaforme del rischio tradizionali si dimostrano inadeguate per gli investitori istituzionali quando questi hanno più bisogno di risposte. Realizzata specificamente per gli sviluppatori quantitativi e i professionisti del rischio che gestiscono portafogli istituzionali complessi, l'IA integrata di CWAN funziona all'interno del motore di calcolo di Beacon stesso, addestrando gli agenti utilizzati dai nostri clienti su dati basati sulle posizioni reali, sui modelli convalidati e sui calcoli concreti di un'azienda.

