Cirium Ascend Consultancy raggiunge il record di 11 nomine come Appraiser of the Year in occasione degli Aviation 100 Awards

Cirium Ascend Consultancy è stata nominata Appraiser of the Year 2026 in occasione degli Airline Economics Aviation 100 Global Leaders Awards, aggiudicandosi l'11 º titolo del team in 15 anni. L'attività Consultancy rappresenta una divisione estremamente apprezzata di Cirium, la fonte più affidabile al mondo di analisi in ambito aeronautico.

Il premio Appraiser of the Year è un riconoscimento per il fornitore di servizi di valutazione di aeromobili che ha contribuito maggiormente al settore nel corso dell'anno precedente.

