Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Cirium Ascend Consultancy raggiunge il record di 11 nomine come Appraiser of the Year in occasione degli Aviation 100 Awards

AA

Cirium Ascend Consultancy è stata nominata Appraiser of the Year 2026 in occasione degli Airline Economics Aviation 100 Global Leaders Awards, aggiudicandosi l'11 º titolo del team in 15 anni. L'attività Consultancy rappresenta una divisione estremamente apprezzata di Cirium, la fonte più affidabile al mondo di analisi in ambito aeronautico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260126806047/it/

AOTY Win

AOTY Win

Il premio Appraiser of the Year è un riconoscimento per il fornitore di servizi di valutazione di aeromobili che ha contribuito maggiormente al settore nel corso dell'anno precedente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per richieste dei media per Cirium, contattare media@cirium.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario