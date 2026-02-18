ChipAgents ottiene un finanziamento da 74 milioni di dollari per l'espansione della sua piattaforma AI agentica mirata a velocizzare la progettazione dei chip

ChipAgents, leader nelle piattaforme per l'AI agentica destinata al settore della progettazione dei semiconduttori, ha annunciato la chiusura (con eccesso di sottoscrizioni) di un round di finanziamento di serie A1 del valore di 50 milioni di dollari USA, che porta a 74 milioni di dollari il totale del capitale raccolto. Il round era guidato da Matter Venture Partners, azienda di venture capital HardTech supportata da TSMC, con la partecipazione degli investitori storici Bessemer Venture Partners, Micron, MediaTek ed Ericsson.

Nel quadro dell'investimento, il fondatore e Managing Partner di Matter VP, Wen Hsieh, siederà nel consiglio di amministrazione di ChipAgents, dove porterà oltre vent'anni di esperienza e relazioni nella progettazione e produzione di semiconduttori.

