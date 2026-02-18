Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

ChipAgents ottiene un finanziamento da 74 milioni di dollari per l'espansione della sua piattaforma AI agentica mirata a velocizzare la progettazione dei chip

AA

ChipAgents, leader nelle piattaforme per l'AI agentica destinata al settore della progettazione dei semiconduttori, ha annunciato la chiusura (con eccesso di sottoscrizioni) di un round di finanziamento di serie A1 del valore di 50 milioni di dollari USA, che porta a 74 milioni di dollari il totale del capitale raccolto. Il round era guidato da Matter Venture Partners, azienda di venture capital HardTech supportata da TSMC, con la partecipazione degli investitori storici Bessemer Venture Partners, Micron, MediaTek ed Ericsson.

Nel quadro dell'investimento, il fondatore e Managing Partner di Matter VP, Wen Hsieh, siederà nel consiglio di amministrazione di ChipAgents, dove porterà oltre vent'anni di esperienza e relazioni nella progettazione e produzione di semiconduttori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
press@alphadesign.ai



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario