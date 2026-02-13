China Eastern Airlines presenta le principali destinazioni internazionali e regionali nel pieno del picco dei viaggi per il Capodanno cinese

Con l’avvicinarsi del Capodanno cinese, China Eastern Airlines (CEA) ha registrato un aumento della domanda di passeggeri , con numerose rotte che presentano elevati coefficienti di riempimento.

Secondo le statistiche della compagnia, le cinque destinazioni internazionali e nazionali più richieste in questo periodo sono Seoul, Bangkok, Hong Kong (Cina), Singapore e Kuala Lumpur. Tra queste, la rotta verso Seoul ha visto la crescita più marcata, con un incremento dell’11,7% su base annua.

Sulle rotte nazionali operate da CEA, Shanghai, Pechino, Kunming, Xi’an e Chengdu si confermano le mete più popolari. Il traffico passeggeri verso Shanghai e Chengdu è aumentato rispettivamente del 7,5% e dell’11,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Durante i primi dieci giorni del periodo di punta dei viaggi per il Capodanno cinese, il coefficiente di riempimento su diverse rotte internazionali in partenza da Shanghai si è mantenuto superiore all’80%. Tra queste figurano i collegamenti con città europee come Parigi, Londra e Madrid, con destinazioni del Sud-Est asiatico quali Chiang Mai, Phuket e Bali, nonché con città della Corea del Sud, tra cui Seoul e Busan. In alcune date, il fattore di carico dei posti su determinati voli ha superato il 95%.

Anche le rotte internazionali in partenza da Pechino e Guangzhou nello stesso periodo hanno registrato livelli di riempimento elevati.

Sul mercato domestico, la domanda si è mantenuta sostenuta sia verso le città meridionali dal clima più mite sia verso le destinazioni settentrionali dedicate al turismo invernale. Le rotte verso sud, in particolare verso Kunming, Chengdu, Guangzhou, Sanya e Haikou, restano tra le più richieste, mentre quelle verso nord, tra cui Harbin, Changchun, Shenyang, Monte Changbai Shan e Altay, continuano ad attrarre consistenti flussi di passeggeri.

