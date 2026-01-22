China Eastern Airlines annuncia oltre 100 milioni di yuan in buoni per viaggiatori internazionali verso la Cina

China Eastern Airlines (CEA) ha annunciato che nel 2026 distribuirà a livello globale buoni d’acquisto per un valore complessivo superiore a 100 milioni di yuan (circa 12,6 milioni di euro). L’annuncio è arrivato in occasione dell’edizione 2026 di “Shopping in China” e della Stagione dei Consumi del Capodanno cinese.

La campagna nazionale volta ad aumentare i consumi è un’iniziativa congiunta del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e del Governo Municipale del popolo di Shanghai.

Le iniziative previste in tutto il Paese includono offerte speciali per acquisti durante il Capodanno cinese, prodotti e servizi speciali e prodotti internazionali, insieme ad altre attività a tema per stimolare la partecipazione dei consumatori.

Nel frattempo, la compagnia aerea ha annunciato che intensificherà la promozione dei suoi prodotti innovativi, come il China PASS, ideato per unificare in un unico pass l’accesso ad agevolazioni sui voli, trasporti locali, attrazioni turistiche e culturali, nonché offerte commerciali.

La compagnia farà leva sulle sue offerte innovative, quali China PASS, per rafforzare la collaborazione con partner dei settori commerciale, turistico, culturale, sportivo e sanitario, nel tentativo di offrire ai passeggeri internazionali soluzioni di viaggio integrate e servizi unificati sempre più efficienti.

La rete aerea globale di CEA raggiunge attualmente 245 città in 40 Paesi e regioni, coprendo un totale di 255 destinazioni.

La compagnia ha inoltre lanciato sul proprio sito web internazionale un servizio integrato per reti aeree e ferroviarie. Offrendo pagamenti multivaluta con carte internazionali, mette a disposizione dei passeggeri stranieri una soluzione unica per l’acquisto di biglietti aerei e ferroviari.

Il servizio offre un comodo collegamento tra tratte aeree e ferroviarie dalle destinazioni internazionali servite da CEA, con transito attraverso le principali hub cinesi di Shanghai, Pechino, Xi’an e Kunming.

