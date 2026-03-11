Chiesi e Bespak collaborano per avanzare nella produzione di inalatori a emissioni ridotte di carbonio in un sito produttivo nel Regno Unito

Chiesi , azienda biofarmaceutica internazionale orientata alla ricerca e certificata B Corp, e Bespak , azienda attiva nello sviluppo e nella produzione farmaceutica conto terzi (Contract Development and Manufacturing Organization – CDMO), specializzata nei sistemi di inalazione e focalizzata sulla somministrazione di farmaci per via polmonare e nasale, annunciano oggi l’ampliamento della loro storica collaborazione: previsto nel sito Bespak di Holmes Chapel, nel Regno Unito un aumento della capacità produttiva di inalatori pressurizzati predosati (pMDI) a supporto della prossima fase del programma Carbon Minimal Inhaler (CMI: inalatore a ridotta impronta carbonica) di Chiesi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260311858172/it/

Chiesi Group ("Chiesi"), the international research focused biopharmaceutical company and a certified B Corp, and Bespak, the specialist inhalation CDMO focused on pulmonary and nasal drug delivery, today announced an expansion of their long-standing partnership, increasing pressurized metered dose inhaler (pMDI) manufacturing capacity at Bespak’s Holmes Chapel site to support the next phase of Chiesi’s Carbon Minimal Inhaler (CMI) program.

Sulla base di una collaborazione consolidata nel tempo, l’accordo riflette una visione strategica condivisa di lungo periodo: rendere disponibili su larga scala terapie inalatorie a minore impatto carbonico attraverso il programma CMI, senza compromettere la libertà di scelta clinica né la continuità di cura per i pazienti. Entrambe le aziende sono impegnate ad affrontare la sfida del cambiamento climatico attraverso azioni misurabili e fondate su basi scientifiche. L’obiettivo di Chiesi di raggiungere il traguardo Net Zero entro il 2035 e la roadmap di decarbonizzazione validata di Bespak rafforzano una partnership basata su principi condivisi di sostenibilità.

Maria Paola Chiesi , Vicepresidente del Gruppo Chiesi, ha dichiarato: « In Chiesi, la sostenibilità non è un elemento accessorio, ma un impegno che orienta le nostre scelte strategiche. Sappiamo che gli inalatori rappresentano terapie essenziali e che l’impatto ambientale ad essi associato deve essere affrontato senza trasferire il peso di questa transizione sui pazienti. La partnership con Bespak rafforza il nostro impegno a ridurre le emissioni lungo l’intera catena del valore, salvaguardando al contempo accesso alle terapie, qualità e fiducia. Azione per il clima e tutela dei pazienti devono progredire insieme ».

Per rispondere alle esigenze dei pazienti e ridurre l’impatto ambientale, Chiesi sta lavorando per diventare l’unica azienda a offrire un portafoglio di inalatori a ridotta impronta carbonica con formulazione extrafine , che includa sia inalatori a polvere secca (Dry-Powder Inhaler - DPI) sia inalatori pressurizzati predosati (Pressurized Metered Dose inhaler - pMDI) con propellente di nuova generazione. Il programma CMI di Chiesi è progettato per ridurre in modo significativo l’impronta di carbonio dei pMDI — fino al 90% — grazie alla transizione verso un propellente di nuova generazione con basso potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential - GWP) , mantenendo al contempo l’equivalenza terapeutica e la familiarità del dispositivo per i pazienti. Il rafforzamento della partnership con Bespak aggiunge capacità produttiva su scala industriale e maggiore resilienza al percorso intrapreso da Chiesi, sostenendo una transizione graduale e responsabile.

L’ampliamento della collaborazione rafforza ulteriormente la posizione di Bespak nella transizione globale del settore verso propellenti di nuova generazione a basso GWP e consolida il sito di Holmes Chapel come hub produttivo specializzato per i pMDI all’interno della catena di fornitura farmaceutica globale. Situato nella regione nord-occidentale del Regno Unito, polo di ricerca, sviluppo e produzione nel campo dell’inalazione, questo impianto contribuisce a creare competenze ad alto valore, capacità tecniche avanzate e investimenti di lungo periodo nella produzione sostenibile di farmaci, a beneficio dei pazienti e dei sistemi sanitari di tutto il mondo.

Giuseppe Accogli , CEO del Gruppo Chiesi, commenta: « Questo accordo rafforza una partnership già consolidata con Bespak e rappresenta un esempio concreto di come traduciamo la nostra ambizione in azione . Collaborando con partner di fiducia lungo la nostra catena del valore, possiamo portare innovazione sostenibile su larga scala, garantendo al contempo ai pazienti l’accesso alle terapie di cui hanno bisogno ».

Chris Hirst , CEO di Bespak CEO, ha aggiunto: « La collaborazione con Chiesi si è sviluppata nel tempo attorno a un impegno condiviso per la sicurezza dei pazienti, l’eccellenza tecnica e la sostenibilità . Rafforzando ulteriormente questa partnership acceleriamo la transizione verso pMDI a basse emissioni di carbonio e consolidiamo il ruolo del Regno Unito come centro di eccellenza per la produzione di inalatori sostenibili . Questo posizionamento è riconosciuto dall’intero settore e ha portato alla scelta del nostro sito di Holmes Chapel come fonte di approvvigionamento da parte di importanti aziende come Chiesi, rafforzando il nostro ruolo di partner strategico della supply chain per inalatori con propellenti di nuova generazione e terapie innovative somministrate per via nasale».

GRUPPO CHIESI

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche. Per realizzare la propria missione di migliorare la qualità di vita delle persone, il Gruppo agisce in maniera responsabile non solo verso i pazienti, ma anche per le comunità in cui opera e per l’ambiente. Avendo adottato lo status giuridico di Società Benefit in Italia, negli Stati Uniti, in Francia e in Colombia, l’impegno di Chiesi a creare valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante, e al centro di ogni decisione aziendale. Come B Corp certificata dal 2019, Chiesi è parte di un movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra (GHG) entro il 2035. Chiesi, che vanta 90 anni di esperienza, ha sede a Parma, con 31 filiali commerciali nel mondo, e conta oltre 7.500 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.

Per maggiori informazioni: www.chiesi.com

BESPAK

Bespak è una CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) specializzata nei sistemi di inalazione, focalizzata sulla somministrazione di farmaci per via polmonare e nasale. Bespak, che gode della fiducia delle principali aziende farmaceutiche mondiali, offre capacità end-to-end nello sviluppo di prodotto, nella fornitura clinica e nella produzione commerciale di terapie inalatorie per la distribuzione globale. Con sede centrale a Holmes Chapel, Regno Unito, e siti produttivi specialistici a Holmes Chapel e King’s Lynn, Regno Unito, Bespak sviluppa e fornisce prodotti pMDI (inalatori pressurizzati predosati), valvole e attuatori, dispositivi complessi per inalatori a polvere secca (DPI), prodotti e dispositivi nasali, e supporta tecnologie emergenti per inalazione, inclusi innovativi sistemi a nebulizzazione dolce (soft mist). La sostenibilità è alla base di ogni fase delle attività e dell’innovazione di Bespak. L’azienda ha adottato misure chiare e misurabili per allinearsi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, è firmataria del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e ha definito obiettivi approvati Net Zero e di emissioni di gruppo a breve termine in collaborazione con la Science Based Targets initiative (SBTi). Attraverso collaborazione e investimenti mirati, Bespak accelera la transizione dell’industria verso farmaci inalatori più sostenibili. Forte di una lunga esperienza nei sistemi di inalazione e pronta per il futuro, Bespak è un partner di innovazione a lungo termine, capace di creare un impatto duraturo per pazienti e pianeta.

Per maggiori informazioni: https://bespak.com/

_________________________ 1 In un numero limitato di Paesi, tra cui il Regno Unito, saranno resi disponibili in CMI alcuni prodotti in una formulazione non extrafine.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260311858172/it/

PRESS INFO



Per Gruppo Chiesi:



Anna Bonisoli Alquati, Head of Global External Communications, mediarelations@chiesi.com



Davide Paterlini, Global External Communications Senior Manager: mobile +39 345.7983132, e-mail: d.paterlini@chiesi.com



Per Bespak:



Notch Communications Ltd - email: bespak@notchcommunications.co.uk





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire