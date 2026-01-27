Castles Technology collabora con Loomis Pay per realizzare l'espansione energetica europea con dispositivi Android di nuova generazione

Castles Technology , un leader globale nei dispositivi Android di accettazione dei pagamenti, è stata scelta da Loomis Pay , la divisione per i pagamenti POS e digitali di Loomis, per supportare la sua espansione europea. Grazie a questa collaborazione, Loomis Pay rafforzerà la sua capacità di offrire soluzioni di POS e di pagamento flessibili e sicure personalizzate secondo le preferenze dei commercianti, oltre a consentire a questi ultimi e ai loro clienti di scegliere il metodo di pagamento preferito: in contanti, con carta o digitale.

