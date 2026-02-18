Giornale di Brescia
Capvidia ed Hexagon ospiteranno un webinar dal vivo sullo sviluppo di un thread digitale "reale" dalla progettazione all'ispezione con l'utilizzo di MBD, QIF e PC-DMIS

Capvidia , leader globale nella definizione basata su modelli (MBD) e nell'interoperabilità basata su modelli, ha annunciato che ospiterà un webinar dal vivo con Hexagon incentrato sulla creazione di un thread digitale senza interruzioni in grado di connettere progettazione, produzione e ispezione usando MBD, il Quality Information Framework (QIF) e il software di metrologia PC-DMIS di Hexagon.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260217313430/it/

Connecting design to inspection—without the rework. Capvidia + Hexagon show how MBD + QIF power a real digital thread into PC-DMIS for faster, traceable, more accurate inspection.

Il webinar dal titolo " Connected for Success: Unlock seamless data flow and precision from design to inspection " , verrà trasmesso mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 9:00 EST/14:00 GMT .

Contatto per i media: Jimmy Nguyen, Brand Manager, jimmy@capvidia.com



