CapVest avvia discussioni esclusive con HLD sulla proposta acquisizione di TSG

CapVest Partners LLP (“CapVest”), società leader nel settore degli investimenti con sede a New York e a Londra, e HLD, il gruppo europeo di investimenti aziendali, hanno avviato discussioni esclusive sulla proposta acquisizione di CapVest di una quota di maggioranza in TSG, un leader europeo nei servizi tecnici per infrastrutture energetiche di importanza critica.

Con sede a Parigi, Francia, TSG è un leader europeo nei servizi tecnici per il settore energetico che vanta una presenza paneuropea in più di 30 Paesi e un organico di oltre 7.000 persone.

