Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Canva porta i design on-brand direttamente negli assistenti IA

AA

Il futuro del lavoro viene riscritto dall’intelligenza artificiale, grazie a professionisti in grado di compiere in pochi minuti ciò che prima richiedeva ore. Tuttavia, negli assistenti IA era rimasto un punto critico persistente: elementi in uscita visivi generici e colori non coerenti con il brand, che vanificano la velocità dell’IA con noiose operazioni di riorganizzazione manuale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260205676992/it/

Canva

Canva

Oggi tale attrito svanisce: Canva porta dati approfonditi sul brand direttamente negli strumenti IA, dove si svolge la maggior parte del lavoro moderno. A partire da ora gli utenti ChatGPT possono creare progetti completamente legati al loro Canva Brand Kit, facendo sì che l’identità visiva di un’azienda prenda vita e funzioni come un partecipante attivo nei flussi di lavoro dell’IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Olivia Johnson 
oliviajohnson@canva.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario