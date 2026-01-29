Giornale di Brescia
Canoga Perkins porta la tecnologia innovativa Private 5G al BLOQUE Innovation Hub di Queretaro, Messico

Canoga Perkins, un leader globale nelle soluzioni di connettività di rete Private 5G, annuncia il primo Private 5G Customer Experience Center internazionale a BLOQUE di Queretaro, Messico. Il 16 gennaio 2026 l'azienda ha dimostrato il prodotto SyncMetra® 100 e una soluzione completa Private 5G all'evento “Experiencing SyncMetra®”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, della città, leader del settore, integratori di sistema, rivenditori e clienti finali.

Querétaro investe per diventare una hub globale per la produzione all'avanguardia, l'automazione industriale, l'agricoltura intelligente e le applicazioni portuali tecnologicamente avanzate; la domanda di connettività affidabile, ad alta velocità non è mai stata così alta.

