Calvin McDonald entra a far parte di The Wella Company come CEO

The Wella Company, leader globale innovativo nel settore beauty, oggi ha annunciato che Calvin McDonald è stato scelto come prossimo Direttore generale dell'azienda a partire dal 2 aprile 2026. Calvin sarà inoltre nominato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e avrà la sede a New York. Glenn Murphy rimarrà Presidente esecutivo per fornire continuità e consulenza strategica al nuovo CEO e al team dirigente.

Calvin McDonald

“Siamo lieti di accogliere Calvin in The Wella Company”, ha dichiarato Glenn Murphy, Presidente esecutivo.

Contatti per i media

Alix Dunn

Alix.Dunn@wella.com

FGS Global

wellacompany@fgsglobal.com





