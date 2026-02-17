Caidya nomina Michael Clay al ruolo di COO: guiderà l'eccellenza operativa e promuoverà lo sviluppo clinico multiregionale

Caidya , importante CRO globale di medie dimensioni focalizzata sull'accelerazione dello sviluppo clinico per conto delle case biofarmaceutiche innovative, oggi annuncia la nomina di Michael Clay a direttore operativo (COO). Clay dirigerà le attività globali di distribuzione operativa, il modello di coinvolgimento dei clienti e la strategia di esecuzione di Caidya, oltre a consolidare ulteriormente le capacità dell'azienda al servizio di innovativi sponsor biofarmaceutici negli Stati Uniti, in Europa e nella regione dell'Asia-Pacifico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260217810470/it/

Michael Clay, Caidya's Chief Operating Officer

Clay apporta una consolidata esperienza nella realizzazione di progetti globali e nella strategia di relazione con i siti. È stato a capo di programmi globali su larga scala in oltre 60 paesi e ha creato organizzazioni di fornitura a performance elevate note per il rigore operativo e la fiducia riscontrata presso gli sponsor.

