BRUNO presenterà ad Ambiente 2026 le sue applaudite collezioni per il lifestyle e i viaggi

L'azienda di lifestyle BRUNO, Inc. (sede: Shinjuku-ku, Tokyo; presidente e CEO: Tetsu Shiota), con sede a Tokyo e specializzata nella pianificazione, nello sviluppo e nella vendita di prodotti per lo stile di vita, è lieta di annunciare che parteciperà ad Ambiente, la maggior fiera commerciale al mondo dedicata ai beni di largo consumo, in programma a Francoforte, Germania. Metterà in vetrina i suoi due brand fiore all'occhiello: "BRUNO", il marchio lifestyle per "godersi la vita fino in fondo", e "MILESTO", il brand d'eccellenza pensato per chi "vive come se ogni giorno fosse un viaggio".

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260202319980/it/

La partecipazione ad Ambiente rappresenta una fase essenziale nella strategia di espansione globale dell'azienda, come delineato nel suo piano gestionale corrente a medio termine.

BRUNO, Inc.
ideapress@bruno-inc.com



