BRUKINSA offre ai pazienti affetti da leucemia linfatica cronica naive al trattamento un risultato storico con una PFS (sopravvivenza libera da progressione) a 6 anni del 74%

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda farmaceutica oncologica globale, riafferma la sua posizione come leader innovativo nella leucemia linfatica cronica (LLC) mostrando la profondità, la qualità e lo slancio del suo portafoglio ematologico al 67 o Meeting annuale ed Esposizione dell'American Society of Hematology (ASH) a Orlando, Florida.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

