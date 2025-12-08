BRUKINSA offre ai pazienti affetti da leucemia linfatica cronica naive al trattamento un risultato storico con una PFS (sopravvivenza libera da progressione) a 6 anni del 74%

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda farmaceutica oncologica globale, riafferma la sua posizione come leader innovativo nella leucemia linfatica cronica (LLC) mostrando la profondità, la qualità e lo slancio del suo portafoglio ematologico al 67 o Meeting annuale ed Esposizione dell'American Society of Hematology (ASH) a Orlando, Florida.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251208952522/it/

Contatto per gli investitori

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com

Contatto per i media

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

media@beonemed.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire