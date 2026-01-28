Brown Brothers Harriman Investor Services e SimCorp stringono un'alleanza strategica per fornire una soluzione integrata e completa di tecnologia, dati e servizi per gestori di patrimoni globali
Brown Brothers Harriman (BBH), società privata di servizi finanziari globali, e SimCorp, società internazionale di tecnologia finanziaria leader nel settore, oggi hanno annunciato una nuova alleanza strategica per rispondere alle esigenze dei gestori patrimoniali di tutto il mondo che chiedono una soluzione tecnologica, di dati e servizi integrata e completa.
