BrightSign alla base delle esperienze di segnaletica intelligente all’ISE 2026

Con un numero sempre crescente di settori che scelgono la potenza dello storytelling visivo, BrightSign – azienda che realizza i sistemi operativi e i lettori di contenuti multimediali digitali più avanzati, performanti e affidabili al mondo – presenterà gli ultimi sviluppi nella tecnologia della segnaletica digitale all’ISE 2026, che si terrà a Barcellona, in Spagna dal 3 al 6 febbraio 2026.

Presso lo stand 4S-150 prenderanno vita le innovazioni più recenti di BrightSign attraverso demo interattive basate su scenari reali – casi d’uso per il retail, la ristorazione rapida (QSR), i trasporti e gli ambienti aziendali. I visitatori potranno provare le nuove funzionalità di rilevamento degli oggetti basate sull’IA integrate nei lettori BrightSign – sollevando un oggetto, sarà possibile vedere il contenuto sullo schermo rispondere istantaneamente.

