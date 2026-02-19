Brenus Pharma presenta i nuovi dati preclinici e clinici iniziali degli studi sul carcinoma colorettale durante la conferenza AACR 2026 sull'immuno-oncologia

Brenus Pharma, una società biotecnologica di fase clinica all'avanguardia nell'ambito delle immunoterapie in vivo pronte all'uso, ha annunciato la selezione di un abstract per una presentazione poster in occasione della conferenza annuale American Association for Cancer Research Immuno-Oncology (AACRIO) (18-21 febbraio 2026) a Los Angeles. Il poster presenta i nuovi dati preclinici e le informazioni cliniche iniziali ottenute dal principale candidato dell'azienda, STC-1010, sostenendolo come promettente opzione terapeutica per il carcinoma colorettale (CRC) con stabilità dei microsatelliti (MSS) immunologicamente freddo, una delle principali esigenze cliniche non soddisfatte.

In un modello CT26 singenico, il trattamento murino STC-1010 inibisce sensibilmente la crescita tumorale e aumenta il tasso di sopravvivenza del 40%.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260219456663/it/

contact@brenus-pharma.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire