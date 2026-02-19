Giornale di Brescia
Brenus Pharma presenta i nuovi dati preclinici e clinici iniziali degli studi sul carcinoma colorettale durante la conferenza AACR 2026 sull'immuno-oncologia

Brenus Pharma, una società biotecnologica di fase clinica all'avanguardia nell'ambito delle immunoterapie in vivo pronte all'uso, ha annunciato la selezione di un abstract per una presentazione poster in occasione della conferenza annuale American Association for Cancer Research Immuno-Oncology (AACRIO) (18-21 febbraio 2026) a Los Angeles. Il poster presenta i nuovi dati preclinici e le informazioni cliniche iniziali ottenute dal principale candidato dell'azienda, STC-1010, sostenendolo come promettente opzione terapeutica per il carcinoma colorettale (CRC) con stabilità dei microsatelliti (MSS) immunologicamente freddo, una delle principali esigenze cliniche non soddisfatte.

In un modello CT26 singenico, il trattamento murino STC-1010 inibisce sensibilmente la crescita tumorale e aumenta il tasso di sopravvivenza del 40%.

