BPP annuncia la prossima era di crescita, presentando un nuovo marchio principale globale: Lyceum Education Group

Oggi segna il lancio di Lyceum Education Group , il nuovo marchio principale per 11 aziende specializzate leader nel settore dell'istruzione nel Regno Unito, nell'Europa continentale, in Canada e in Australia.

Lyceum Education Group riunisce i principali fornitori specializzati nell'istruzione, che offrono un portafoglio diversificato di programmi a vantaggio sia di allievi e che di aziende a livello globale. Dai suoi inizi come BPP quasi 50 anni fa, alla creazione del marchio Lyceum Education Group di oggi, l'iniziativa riflette la transizione che renderà il gruppo un leader mondiale nel settore dell'istruzione, il secondo più grande fornitore di istruzione post-secondaria nel Regno Unito e il quarto in Europa.

