BitGo Holdings celebra il suo debutto come società quotata alla Borsa di New York

BitGo Holdings, Inc. (“BitGo”, la “Società”, “noi”), azienda di infrastruttura per asset digitali, celebra oggi il suo debutto come società quotata alla Borsa di New York (“NYSE”) con il simbolo “BTGO”. I membri del team dirigente di BitGo suoneranno oggi la campana di apertura della NYSE alle 9:30 ET.

«Oggi segna un momento decisivo per BitGo», ha dichiarato Mike Belshe, CEO e cofondatore di BitGo. «Il nostro ingresso nei mercati pubblici ci consentirà di accelerare ulteriormente la transizione del sistema finanziario verso un’economia di asset digitali trasparente e credibile, continuando al contempo a offrire ai nostri clienti soluzioni eccellenti in termini di sicurezza, custodia e liquidità. Riteniamo che le opportunità davanti a noi siano significative e che siamo in una posizione unica per supportare le istituzioni nel percorso futuro».

Belshe ha aggiunto: «Sono estremamente orgoglioso dell’azienda che abbiamo costruito e profondamente grato al nostro team per il lavoro e la dedizione dimostrati nel raggiungere questo traguardo. Con questo ulteriore passo nei mercati pubblici, guardiamo con entusiasmo non solo al rafforzamento delle nostre fondamenta, ma anche alla crescita e alla resilienza dell’intero ecosistema degli asset digitali».

Il debutto pubblico di BitGo arriva dopo oltre un decennio di crescita e innovazione, fondato su un impegno costante nel fornire soluzioni di asset digitali sicure e affidabili ai nostri clienti. Siamo passati dall’essere pionieri nella sicurezza multi-firma e nei wallet di livello istituzionale alla creazione di BitGo Bank & Trust, National Association, precedentemente nota come BitGo Trust Company, Inc., e di BitGo Prime Trading, oltre al lancio della nostra piattaforma di trading OTC e delle soluzioni Stablecoin-as-a-Service e Crypto-as-a-Service. Riteniamo che questa crescita ci abbia fatto guadagnare la reputazione di partner strategico per ecosistemi di asset digitali, istituzioni finanziarie, piattaforme tecnologiche, aziende e governi.

Siamo leader nell’economia degli asset digitali, servendo oltre 4.900 clienti in più di 100 Paesi e supportando più di 1.550 asset digitali al 30 settembre 2025. Dalle nostre origini incentrate su sicurezza e protezione, forniamo soluzioni sicure e scalabili, offrendo wallet in autocustodia, custodia qualificata, servizi di liquidità e prime, nonché infrastruttura come servizio per investitori, sviluppatori e altri partecipanti all’ecosistema degli asset digitali.

Con sede a Sioux Falls, BitGo è stata pioniera nella sicurezza degli asset digitali e nella conformità normativa. In qualità di società recentemente quotata, BitGo è pronta a sfruttare la propria infrastruttura affidabile e una suite completa di prodotti per plasmare il futuro della finanza digitale basata su trasparenza, responsabilità e fiducia.

Informazioni su BitGo

BitGo è una società di infrastruttura per asset digitali che offre servizi di custodia, wallet, staking, trading, finanziamento, stablecoin e regolamento tramite cold storage regolamentato. Dal 2013, BitGo si concentra sull’accelerazione della transizione del sistema finanziario verso un’economia basata sugli asset digitali. BitGo opera a livello globale e dispone di diverse entità regolamentate, tra cui BitGo Bank & Trust, National Association, una banca di asset digitali con autorizzazione federale. Oggi BitGo serve migliaia di istituzioni e milioni di investitori in tutto il mondo.

Dichiarazioni Previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le affermazioni che non sono fatti storici. Tali dichiarazioni possono includere termini quali “mirare”, “anticipare”, “assumere”, “credere”, “contemplare”, “continuare”, “potrebbe”, “stimare”, “aspettarsi”, “prevedere”, “intendere”, “probabile”, “può”, “obiettivi”, “prospettive”, “piano”, “potenzialmente”, “predire”, “proiettare”, “cercare”, “dovrebbe”, “sarà” o espressioni simili. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far differire materialmente i risultati effettivi. Tali fattori includono, tra l’altro, quelli descritti nella sezione “Fattori di rischio” della dichiarazione di registrazione di BitGo sul Modulo S-1. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente tali dichiarazioni, salvo quanto richiesto dalla legge.

