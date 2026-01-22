Giornale di Brescia
Business Wire

BitGo Holdings annuncia il prezzo dell’offerta pubblica iniziale

21 GENNAIO 2026 – BitGo Holdings, Inc. (“BitGo”), società di infrastruttura per asset digitali, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale per un totale di 11.821.595 azioni ordinarie di Classe A, al prezzo pubblico di $18,00 per azione.

L’offerta comprende 11.026.365 azioni ordinarie di Classe A offerte da BitGo e 795.230 azioni ordinarie di Classe A offerte da alcuni azionisti esistenti di BitGo. BitGo non riceverà alcun provento dalla vendita delle azioni da parte degli azionisti venditori. In relazione all’offerta, BitGo ha concesso ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 1.770.000 azioni ordinarie di Classe A aggiuntive al prezzo dell’offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.

Le azioni inizieranno a essere negoziate alla Borsa di New York il 22 gennaio 2026 e l’offerta si concluderà il 23 gennaio 2026, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.

Informazioni su BitGo

BitGo è una società di infrastruttura per asset digitali che offre servizi di custodia, wallet, staking, trading, finanziamento, stablecoin e regolamento tramite cold storage regolamentato. Dal 2013, BitGo si concentra sull’accelerazione della transizione del sistema finanziario verso un’economia basata sugli asset digitali. BitGo opera a livello globale e dispone di diverse entità regolamentate, tra cui BitGo Bank & Trust, National Association, una banca di asset digitali con autorizzazione federale. Oggi BitGo serve migliaia di istituzioni e milioni di investitori in tutto il mondo.

CONTATTI

Investor Relations
investors@BitGo.com

Media
press@BitGo.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

