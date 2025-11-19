Bitfury lancia un'iniziativa da un miliardo di dollari per il progresso delle tecnologie etiche emergenti

La società di mining di Bitcoin Bitfury , diventata incubatrice tecnologica, oggi annuncia di essersi trasformata in società di investimento con il lancio di un'iniziativa di finanziamento del valore di un miliardo di dollari USA mirata a supportare una nuova generazione di innovatori all'insegna dell'etica.

Nuova missione della società è colmare il divario tra la velocità che caratterizza il ritmo del progresso tecnologico e la lentezza con cui si evolve lo sviluppo etico, una discrepanza che Bitfury considera come la causa primaria di molti problemi di livello mondiale. Obiettivo del supporto fornito ai fondatori motivati ​​da una mission aziendale è accelerare le iniziative che integrano etica, trasparenza e valori umani nella base fondante delle tecnologie emergenti.

