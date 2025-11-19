Bitfury lancia un'iniziativa da un miliardo di dollari per il progresso delle tecnologie etiche emergenti
La società di mining di Bitcoin Bitfury , diventata incubatrice tecnologica, oggi annuncia di essersi trasformata in società di investimento con il lancio di un'iniziativa di finanziamento del valore di un miliardo di dollari USA mirata a supportare una nuova generazione di innovatori all'insegna dell'etica.
Nuova missione della società è colmare il divario tra la velocità che caratterizza il ritmo del progresso tecnologico e la lentezza con cui si evolve lo sviluppo etico, una discrepanza che Bitfury considera come la causa primaria di molti problemi di livello mondiale. Obiettivo del supporto fornito ai fondatori motivati da una mission aziendale è accelerare le iniziative che integrano etica, trasparenza e valori umani nella base fondante delle tecnologie emergenti.
