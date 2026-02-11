BeOne Medicines annuncerà i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 il 26 febbraio prossimo

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una società oncologica globale, annuncerà i suoi risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 giovedì 26 febbraio 2026 prima dell'apertura dei mercati finanziari. Dopo l'annuncio dei dati finanziari, la Società ospiterà un webcast live con l'amministrazione alle 8:00 orario di New York.

Il webcast live di questo evento è accessibile dalla sezione per gli investitori sul sito web della Società all'indirizzo https://ir.beonemedicines.com . Per garantire una connessione rapida, si raccomanda ai partecipanti la registrazione almeno 15 minuti prima dell'inizio del webcast.

Investitore:

Liza Heapes

Tel:+1 857-302-5663

ir@beonemed.com



Media:

Kyle Blankenship

Tel:+1 667-351-5176

media@beonemed.com





