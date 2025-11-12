Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Ben Mauro annuncia la pubblicazione anticipata deluxe con copertina rigida di HUXLEY: The Oracle, volume con illustrazioni esclusive di rinomati artisti di fantascienza

AA

Ben Mauro , acclamato concept artist e worldbuilder (Halo Infinite, Call of Duty, Elysium, The Predator) è entusiasta di annunciare la disponibilità anticipata della edizione deluxe rilegata a copertina rigida di HUXLEY: The Oracle , il primo importante volume che narra gli eventi precedenti nell'universo in espansione HUXLEY. Queste edizioni di prestigio deluxe sono attualmente disponibili in quantità limitata, in anteprima rispetto alla pubblicazione dell'edizione standard del 2 dicembre.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251111247256/it/

Screenshot from HUXLEY: THE ORACLE

Screenshot from HUXLEY: THE ORACLE

The Oracle esplora le origini di FURY-7 , un arido mondo desertico governato dall'antico impero dell macchine noto come The Oracles.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Ben Mauro
benmauro@huxleysaga.com
www.huxleysaga.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario