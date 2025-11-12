Ben Mauro annuncia la pubblicazione anticipata deluxe con copertina rigida di HUXLEY: The Oracle, volume con illustrazioni esclusive di rinomati artisti di fantascienza
Ben Mauro , acclamato concept artist e worldbuilder (Halo Infinite, Call of Duty, Elysium, The Predator) è entusiasta di annunciare la disponibilità anticipata della edizione deluxe rilegata a copertina rigida di HUXLEY: The Oracle , il primo importante volume che narra gli eventi precedenti nell'universo in espansione HUXLEY. Queste edizioni di prestigio deluxe sono attualmente disponibili in quantità limitata, in anteprima rispetto alla pubblicazione dell'edizione standard del 2 dicembre.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251111247256/it/
Screenshot from HUXLEY: THE ORACLE
The Oracle esplora le origini di FURY-7 , un arido mondo desertico governato dall'antico impero dell macchine noto come The Oracles.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251111247256/it/
Contatto per i media:
Ben Mauro
benmauro@huxleysaga.com
www.huxleysaga.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato