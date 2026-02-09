Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Beast Industries rileva Step, ampliando la sua piattaforma per includere i servizi finanziari

AA

Beast Industries, la piattaforma basata sui creatori più grande e più innovativa al mondo, oggi ha annunciato l'acquisizione di Step, una società di tecnologia finanziaria dedicata a rendere accessibile a tutti l'educazione finanziaria e la gestione dei denaro.

Questa acquisizione segna un traguardo significativo per Beast Industries, radunando la solida piattaforma tecnologica di Step e il team full-stack di fintech con l'ampia portata della audience e la comprovata esperienza in iniziative filantropiche di Beast Industries.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
mrbeast@hstrategies.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario