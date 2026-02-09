Beast Industries rileva Step, ampliando la sua piattaforma per includere i servizi finanziari

Beast Industries, la piattaforma basata sui creatori più grande e più innovativa al mondo, oggi ha annunciato l'acquisizione di Step, una società di tecnologia finanziaria dedicata a rendere accessibile a tutti l'educazione finanziaria e la gestione dei denaro.

Questa acquisizione segna un traguardo significativo per Beast Industries, radunando la solida piattaforma tecnologica di Step e il team full-stack di fintech con l'ampia portata della audience e la comprovata esperienza in iniziative filantropiche di Beast Industries.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260209825871/it/

Media

mrbeast@hstrategies.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire