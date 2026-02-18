Battery Ventures raccoglie 3,25 miliardi di dollari a supporto delle aziende tecnologiche innovative a livello globale

Battery Ventures , la società di investimenti globale orientata alla tecnologia, ha effettuato il closing di un nuovo fondo da 3,25 miliardi di dollari per continuare a sostenere le società tecnologiche a livello globale con particolare attenzione per i mercati di USA, Europa e Israele.

Il nuovo fondo, Battery Ventures XV, nasce sulla scia di 15 eventi di uscita annunciati per l'azienda nel 2025. Nel corso degli ultimi cinque anni, i fondi di Battery hanno ottenuto oltre 10 miliardi di dollari in liquidità, a dimostrazione della strategia dell'azienda differenziata in base alla fase.

"Siamo entusiasti di poter crescere sulla scia dei nostri successi passati e di collaborare con nuove società innovative in questo mercato dinamico, guidato in larga parte dalla crescita dell'intelligenza artificiale", ha affermato Michael Brown, un partner generale di Battery.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218427456/it/

Rebecca Buckman

Marketing Partner

becky@battery.com

650-292-2077





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire