AV Access all'ISE 2026 di Barcellona presenta eShare W90, il sistema wireless di conferenza 4K per riunioni ibride più smart

AA

AV Access è orgogliosa di annunciare che parteciperà a ISE 2026, una delle maggiori esposizioni mondiali dedicate all'audiovisivo e all'integrazione dei sistemi. Presso la Fira de Barcelona, ​​Gran Via, dal 3 al 6 febbraio, l'azienda metterà in vetrina le sue soluzioni più recenti progettate per aumentare la collaborazione, migliorare l'intrattenimento e incrementare la produttività sul posto di lavoro.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128196434/it/

The eShare W90 wireless presentation and conferencing system makes hybrid meetings more secure, more collaborative, and far easier to manage.

Nel suo stand 1F110, AV Access punterà i riflettori sulle novità di punta proposte, tra cui il sistema wireless di conferenze eShare W90 , la soluzione HDMI over IP plug and play 4KIP200 e la serie completa di docking station KVM iDock , a riprova dell'impegno dell'azienda per una tecnologia AV versatile ed estremamente performante.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media
Nome dell'azienda: Actions Global (US) Inc
Contatto: Shane Jiang
Email: shane@avaccess.com
Sito web: https://www.avaccess.com/



