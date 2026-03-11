Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

ATLAS Infrastructure investe in H2O America e supporta la strategia di crescita a lungo termine

AA

ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) è un investitore specializzato in infrastrutture quotate in borsa che gestisce fondi per conto di clienti di infrastrutture a lungo termine. A seguito del recente posizionamento di capitale, gli account attivamente gestiti di ATLAS detengono circa il 10,8% dei diritti di voto e degli interessi economici in H2O America (“H2O”).

ATLAS è stata lieta di supportare la strategia a lungo termine di H2O per investire nelle attività dei servizi locali idrici e fognari grazie alla nostra partecipazione al recente aumento di capitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni su questo comunicato stampa contattare ATLAS Infrastructure all'indirizzo:
info@atlasinfrastructure.com o visitare www.atlasinfrastructure.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario