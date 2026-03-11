Armis annuncia Armis Centrix™ per il rilevamento della gestione delle vulnerabilità e la risposta per ridurre il rischio informatico ed eliminare l'attrito operativo

Armis , società specializzata nella gestione dell'esposizione informatica e nella sicurezza, oggi ha annunciato Armis Centrix™ per il rilevamento della gestione della vulnerabilità e la risposta . La soluzione consente ai team di sicurezza di identificare con precisione e confermare le vulnerabilità in tutte le risorse di un'organizzazione in tempo reale. L'approccio unificato di Armis alla valutazione delle vulnerabilità risulta in una precisione maggiore, in tempi di rilevamento più rapidi e in costi operativi ridotti.

"Aspettare settimane per una scansione delle vulnerabilità che riesce comunque a trascurare risorse essenziali non è più sufficiente per combattere gli attacchi informatici guidati dall'intelligenza artificiale”, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e Cofondatore di Armis.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260310023040/it/

Contatti per i media:

Rebecca Cradick

Vicepresidente, Comunicazioni globali

Armis

pr@armis.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire