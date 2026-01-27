Arc’teryx nomina Avery Baker Chief Brand Officer

Arc’teryx Equipment, azienda globale specializzata in abbigliamento tecnico e attrezzatura ad alte prestazioni, annuncia la nomina di Avery Baker in qualità di primo Chief Brand Officer, un ruolo esecutivo di nuova creazione che segna un passo importante nell’evoluzione globale del brand. Baker entra a far parte di Arc’teryx contribuendo a sbloccare il potenziale del marchio, aumentare la sua diffusione globale e stimolare la crescita a lungo termine nell’America del Nord, nelle regioni EMEA, APAC e Greater China. L’espansione regionale è invece affidata a Tobia Prevedello, nuovo General Manager EMEA, forte di oltre 20 anni di esperienza di leadership internazionale.

Avery Baker, Chief Brand Officer

In qualità di Chief Brand Officer, Baker risponderà al CEO Stuart Haselden e sarà responsabile della strategia globale del marchio, del marketing, delle comunicazioni e della creazione di un team consumer experience leader nel settore. Baker collaborerà a livello aziendale con i leader globali e regionali per portare avanti la visione del brand come leader mondiale nei prodotti per sci e snowboard, trail running e arrampicata per gli atleti di montagna, rivoluzionando l’approccio tradizionale del settore outdoor verticale. Questa nomina è un passo fondamentale per portare avanti la crescita del brand a livello globale, il legame con i consumatori e l’espansione a livello regionale.

“La nomina di Avery a Chief Brand Officer rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita, mentre realizziamo la nostra strategia globale per portare Arc’teryx in più mercati e raggiungere più persone nel mondo”, afferma Haselden. “La sua esperienza nello sviluppo di brand lifestyle iconici, restando fedele alla loro cultura e al loro patrimonio, la rende la persona ideale per rafforzare l’espressione del nostro marchio attraverso lo storytelling, il design e l’intera esperienza del cliente. Mantenendo performance e design come nostre priorità, Avery ci aiuterà a consolidare i rapporti con i nostri clienti e le comunità, raggiungendo anche nuovi pubblici attratti dalle prestazioni elevate e dal design per cui il marchio è riconosciuto e apprezzato”.

“Arc’teryx è un brand basato sull’integrità, che rappresenta un modo consapevole di muoversi nel mondo e una dedizione assoluta ai propri valori e al design orientato alle prestazioni”, afferma Baker. “Il mio compito è quello di rendere ogni interazione con i clienti autentica e significativa, mantenendo l’innovazione e la connessione al centro della nostra identità di marca. Sono onorata di poter contribuire alla prossima fase di crescita globale al fianco di un team di persone eccezionali”.

Haselden ha aggiunto: “Siamo felici di dare il benvenuto a Tobia come nuovo General Manager per la regione EMEA. Grazie alla sua esperienza consolidata alla guida di organizzazioni complesse per brand internazionali prestigiosi e alla sua solida comprensione dei mercati e dei consumatori dell’area EMEA, è la persona ideale per accompagnarci nella nostra prossima fase di crescita nella regione e oltre. Tobia ha dimostrato di saper costruire team vincenti, consolidare la presenza del marchio e garantire una crescita solida e duratura: capacità essenziali per continuare a investire nell’EMEA, un’area strategica per Arc’teryx a livello mondiale”.

“Arc’teryx ha costruito un brand globale unico fondato su valori autentici, integrità del prodotto e senso di comunità, e l’EMEA rappresenta un’opportunità importante per portare avanti questo percorso”, afferma Prevedello. “Non vedo l’ora di lavorare con i team locali e la direzione globale per consolidare il rapporto con i clienti, sviluppare un marchio premium focalizzato sulla performance e stimolare una crescita a lungo termine, mantenendo viva l’eccellenza del design e l’identità dei prodotti di Arc’teryx”.

In Tommy Hilfiger, Baker ha contribuito alla crescita e alla presenza globale del marchio attraverso diverse trasformazioni. Ha guidato l’evoluzione e l’espansione globale del business per creare un’immagine del brand coerente a livello mondiale, sviluppando iniziative strategiche che hanno stimolato la crescita e rafforzato il legame con i consumatori. Baker ha coordinato programmi di trasformazione chiave, come il rilancio della collezione donna a livello internazionale e di “See Now Buy Now”, la piattaforma più innovativa del settore per acquistare direttamente dalle sfilate. Ha avuto un ruolo fondamentale nel posizionare l’azienda come uno dei brand premium più riconosciuti al mondo, dando vita al DNA del marchio attraverso una combinazione di visione creativa, competenza operativa e storytelling per garantire il successo commerciale.

Più recentemente, Prevedello ha ricoperto il ruolo di Managing Director per l’EMEA in CELINE (LVMH), supervisionando la strategia aziendale, le operazioni e la performance a livello regionale. Ha una solida esperienza nello sviluppo della crescita regionale, nel rafforzamento di brand globali e nel coordinamento di organizzazioni in diverse fasi di espansione, consolidamento e cambiamento. Conosciuto per la sua leadership incentrata sulle persone e per il suo spirito multiculturale, Prevedello ha dimostrato di saper costruire team vincenti e raggiungere standard operativi elevati.

Le nomine di Baker e Prevedello seguono una serie di inserimenti strategici a livello esecutivo volti a rafforzare la capacità di leadership globale di Arc’teryx, tra cui Matt Bolte come Chief Merchandising Officer, Marissa Pardini come General Manager, Veilance, e Ben Stubbington in qualità di Creative Director, Veilance. Queste nomine strategiche, assieme alla creazione del ruolo di Chief Brand Officer, mirano a consolidare la posizione del marchio sfruttando le opportunità nel mercato dell’abbigliamento outdoor.

Informazioni su Arc’teryx

Arc’teryx è un’azienda canadese con sede nelle Montagne Costiere. Il nostro processo di design risponde alle esigenze della vita reale, con l’obiettivo di fornire soluzioni durature per prestazioni impareggiabili in condizioni estreme. I nostri prodotti sono distribuiti in oltre 160 negozi monomarca e oltre 2400 punti vendita nel mondo. Siamo un team di persone pronte a trovare soluzioni, sempre in evoluzione e alla ricerca di un modo migliore per creare prodotti dal design pulito e minimalista. Perché un buon design fa la differenza e rende la vita più semplice.

